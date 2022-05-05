Восстановить "Мрию" невозможно. Создание нового Ан-225 будет стоить до $3 млрд - командир экипажа
Восстановить "Мрию" невозможно, но можно создать новый самолет на основе недостроенной "сестры" "Мрии". Самый большой самолет в мире был уничтожен в ходе боев за Гостомель.
Об этом рассказал командир одного из трех экипажей самолета Дмитрий Антонов в интервью "Голосу Америки".
Стоимость создания новой "Мрии" может составлять от 800 млн до 3 млрд долларов.
Командир воздушного судна считает, что найти коммерческий проект под финансирование создания "Мрии" будет сложно. Скорее, самолет можно восстановить как символ.
"Конечно, если пытаться оценить экономическую целесообразность – это будет очень тяжело. Потому что под нее нужно найти соответствующий проект, похожий на запуск ракеты в космос. Но пока проекта нет. Я так думаю, что наверняка на начальном этапе все-таки "Мрия" не будет создаваться как коммерческий проект, а именно как символ. И символ не только Украины, а всего мира, символ – победы", - сказал Антонов.
В результате боевых действий в Гостомеле "Мрия" разбита почти наполовину - уничтожена основная и пилотская кабины.
Ранее мы публиковали видео, как в Гостомеле запустили двигатель почти уничтоженной "Мрии".
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