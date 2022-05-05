Восстановить "Мрию" невозможно, но можно создать новый самолет на основе недостроенной "сестры" "Мрии". Самый большой самолет в мире был уничтожен в ходе боев за Гостомель.

Об этом рассказал командир одного из трех экипажей самолета Дмитрий Антонов в интервью "Голосу Америки".

Стоимость создания новой "Мрии" может составлять от 800 млн до 3 млрд долларов.

Командир воздушного судна считает, что найти коммерческий проект под финансирование создания "Мрии" будет сложно. Скорее, самолет можно восстановить как символ.

"Конечно, если пытаться оценить экономическую целесообразность – это будет очень тяжело. Потому что под нее нужно найти соответствующий проект, похожий на запуск ракеты в космос. Но пока проекта нет. Я так думаю, что наверняка на начальном этапе все-таки "Мрия" не будет создаваться как коммерческий проект, а именно как символ. И символ не только Украины, а всего мира, символ – победы", - сказал Антонов.

В результате боевых действий в Гостомеле "Мрия" разбита почти наполовину - уничтожена основная и пилотская кабины.

Ранее мы публиковали видео, как в Гостомеле запустили двигатель почти уничтоженной "Мрии".

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.