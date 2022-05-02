Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолётов. Это нужно, чтобы нарушить перевозку военных грузов между Россией и Арменией, сообщает "The Azeri Times".

"Азербайджан закрыл своё воздушное пространство для российских военных самолётов. В результате российские военные самолёты, перевозившие военные грузы из Армении в Россию вынуждены были лететь над Ираном и Каспийским морем по пути в Ростов-на-Дону", - сообщает издание

Несмотря на появление подобных данных, никаких официальных заявлений со стороны азербайджанских и российских представителей пока нет.

Скриншот: Twitter/The Azeri Times

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.