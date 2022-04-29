Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

Об этом он сказал в пятницу на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства", - сказал Алиев.

Оговорка про "хорошие отношения с Россией" не случайна: Азербайджан не вводил санкции против РФ после начала войны.

Кроме того, на вопрос, какой совет бы он дал Украине он ответил: "Самое главное — никогда не соглашаться на оккупацию".

Ранее мы сообщали о том, что Азербайджан пообещал обеспечить Украину топливом для посевной.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.