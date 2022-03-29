В Кремле отреагировали на слова депутата Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Михаила Делягина о возможности российских ударов по нефтяным месторождениям Азербайджана. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это не соответствуют линии Москвы.

27 марта на своем Telegram-канале Делягин разместил опрос:

"Считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?"

Кроме того, Делягин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 24" призвал "наказать" Азербайджан, который он назвал "турецким прокси", за его действия в Нагорном Карабахе и "неподчинение российским миротворцам".

В частности, он заявил о необходимости ударов по нефтяной промышленности Азербайджана.

"Надо наказывать за это жестко и однозначно. Зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Если люди не понимают слов, вероятно, им придется понимать делом. Если мы этого не сделаем, нас не будет. Вопрос стоит только так", - сказал он.

Дмитрий Песков призвал Делягина контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана. И заявил, что такие действия "никоим образом не соответствуют линии Москвы".

"Это заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров, Азербайджан относится к категории государств-партнеров", - цитируют Пескова азербайджанские СМИ.

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