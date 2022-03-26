Азербайджан отреагировал на заявление Минобороны России о нарушении перемирия и обвинил РФ в нарушении Декларации о союзническом взаимодействии.

Соответствующее обращение опубликовало Министерство обороны республики на своем официальном сайте.

В сообщении указано, что Азербайджан полностью выполняет пункты трехстороннего заявления президентов их страны, а также Армении и РФ по Карабаху от 10 ноября 2020 года. В ведомстве также добавили, что Минобороны России необходимо обеспечить "полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с международно-признанной территории Азербайджана".

Также в МО республики заявили, что международно-признанная территория Азербайджана - эта вся территория Нагорного Карабаха, часть которой сейчас контролируется армянами. А между их позициями и азербайджанцами как раз и стоят российские миротворцы.

Напомним, ранее в МО РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе.

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