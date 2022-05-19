Вчера в Виннице проводили в последний путь потомственного летчика Сергея Пархоменко, чей Су-25 был сбит 14 мая в районе Гуляйполя (Запорожская область). Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Летчику-штурмовику было всего 25 лет, а в марте у него родился сын. Пархоменко был командиром авиационного звена и уничтожил, как сообщается, более 20 вражеских танков.

"Капитан Пархоменко Сергей Игоревич родился 14 января 1997 в городе Харькове, в семье военных авиаторов. С детства мечтал о небе и хотел связать свою жизнь с авиацией. Окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. В то время, когда отец в 2014 году выполнял боевые задания в воздухе, Сергей поступил на летный факультет Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, успешно окончив его в 2019 году, получил квалификацию летчика 3-го класса", - сообщили в Командовании.

Сергей, как его отец и дед, служил в бригаде тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Он летал на самолетах Су-25. К моменту вторжения РФ в Украину уже был командиром авиационного звена.

"Выполнил 38 боевых вылетов в сложных условиях противодействия вражеским средствам ПВО и истребительной авиации, в ходе которых уничтожил более 20 вражеских танков, более 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с горючим и несколько сот солдат и офицеров рашистов. Неоднократно умело выводил авиационную технику из-под ракетных ударов врага", - сообщили о Сергее Пархоменко в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Командование объяснило, что прощались с Героем в Виннице, а не в Харькове, так как здесь продолжаются боевые действия.

На церемонии прощания в небе пролетели два военных самолета.

Тем временем война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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