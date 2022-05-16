В Сумской области в результате прорыва в Украину вражеской ДРГ погиб сотрудник Госпогранслужбы главный сержант Александр Поповченко.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Глухова

"Глуховчанин Александр Владимирович Поповченко вместе с побратимами вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой противника рано утром, получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.

Погибший проработал в ГПСУ 10 лет.

В прошлом году он уволился после завершения очередного контракта, однако после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля Поповченко принял решение продолжить службу.

У 44-летнего Александра остались жена и трое детей.

Скриншот: Facebook/Глухівська міська рада

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.