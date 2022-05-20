Агенство Associated Press опубликовало видео с нагрудной камеры украинского парамедика Юлии "Тайры" Паевской.

Она две недели снимала, как спасают людей при штурме Мариуполя, и передала журналистам видео незадолго до того, как попала в плен.

На видео "Тайра" лечит людей, в том числе раненых мальчика и девочку. Мальчик в кадре умирает и парамедик закрывает ему глаза.

Также на видео зафиксированы последствия вражеских обстрелов Мариуполя и кадры пленения российских солдат.

Издание отмечает, что Юлия попала в плен российских оккупантов в Мариуполе после того, как передала отснятые кадры журналистам.

Видео 18+.

Напомним, в конце марта украинские власти заявили, что войска РФ насильно вывезли из Украины врачей и пациентов мариупольской больницы.

Город в итоге оказался вскоре захвачен. А сейчас в "Азове" подтвердили приказ командования прекратить оборону Мариуполя ради спасения раненных.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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