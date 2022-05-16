В начале полномасштабного вторжения России пригороды столицы одними из первых оказался под оккупацией российских войск.

Пострадали от захватчиков не только мирные люди, но и животные. Многие оказались запертыми в квартирах без еды и воды, а некоторые учились выживать на улице во время постоянных бомбежек.

Помочь животным в оккупации было фактически некому. Однако после освобождения Киевской области волонтёры из "Зоопатруля" стали регулярно проводить поисково-спасательные операции.

Волонтёры "Зоопатруля" Евгений и Марина рассказали "Стране", что они уже вытащили из тяжелых ситуаций 500 животных.

Из них 190 питомцев с различными травмами и повреждениями сейчас находятся в ветеринарной клинике под постоянным наблюдением врачей. Их удалось вытащить из-под завалов на Киевщине, благодаря общей работе "Зоопатруля" и ГСЧС.

Сейчас в "Зоопатруле" работают около 50 волонтёров, которые помогают животным в Киеве и на деоккупированых территориях области.

"190 животных сейчас находятся на лечении в больнице. Остальные либо уже нашли новых хозяев, либо живут в приютах и ждут новую семью", - рассказал волонтер Евгений.

70-80% спасённых питомцев — это коты.

"Собака в стрессе немного по-другому себя ведёт, она может идти рядом, а кот с перепугу может забиться куда-то и вы его просто не найдёте. Мы однажды три часа искали кошку в однокомнатной квартире", — говорит волонтер.

Волонтеры "Зоопатруль" Евгений и Марина. Фото: "Страна"

По словам Марины, в месяц волонтёры тратят больше миллиона гривен на содержание и лечение животных.

"Только с 1-го по 7-е мая на лечение животных ушло 260 тысяч гривен. Это для тех 190 животных, которые сейчас в интенсивной терапии, идут на поправку, но находятся под присмотром врачей. Также в эту смету входят расходы на лекарства и еду", — сказала она.

Средства на помощь спасённым животным отправляют небезразличные граждане.

Сейчас около 20 патрулей ездят и спасают животных. В каждом патруле по два-три человека. Кроме лекарств и еды для животных, необходимо заправлять машины патрульных.

"Благодаря людям, которые донятят, мы и закрываем все счета. Отмечу, что сейчас все стали более внимательны не только к человеческим бедам, но и к проблемам животных", — рассказала Марина.

Вот несколько историй спасения животных в деоккупированных районах Киевской области.

"Кот Пиклс с банкой огурцов"

Каждое животное, которое спасают волонтеры, получает новое имя. Волонтеры тщательно ведут записи: когда и где обнаружили питомца.

"Имя зависит от креативности волонтера. Чаще всего называют либо по внешнему виду животного, либо по месту, в котором его нашли", — рассказал Евгений.

Так, например, волонтёры рассказали, как после деоккупации Горенки (район перед взорванным мостом на Гостомель — Ред.) в подвале разрушенного дома нашли кота, сидящего на кресле рядом с консервацией.

"Знакомый фотограф нам рассказал, что в этом доме очень много котов. Мы приехали и от местных узнали, что в подвале находятся огромные коты мейн-куны. Но в этот день мы так никого и не нашли, поэтому приняли решение вернуться домой. Через некоторое время позвонил знакомый медик-спасатель, который сообщил, что они разбирают завалы в этом самом доме и видели там котов", — сказала Марина.

Тогда волонтеры вернулись к этому дому, дождались, пока спасатели закончат работу, чтобы спуститься с ними в подвал.

"Надели каски и спустились - искать мейн-кунов. Там я увидела сооружение вроде кладовки для каждой квартиры. Было видно, что люди там жили и во время оккупации. Там были матрасы, какие-то полочки, удочки, а посредине подвала - кресло рядом с консервацией. На этом кресле сидел кот. Я попыталась к нему подойти, но покрытие пола вызывает шум, он испугался и убежал", — сказала она.

Поймать кота получилось лишь спустя некоторое время, когда кот проголодался.

"После смены спасателей мы спустились все вместе в подвал и увидели: на том же кресле рядом с консервацией сидит он. Видимо, облюбовал это место.

Мы подходили с разных сторон. Но нам помогло то, что кот был голоден. Мы насыпали ему еды. Кот видел, что сзади к нему кто-то подходит, но есть хотел сильнее, чем убегать от нас. Так мы его и поймали, он даже не поцарапал нас, мы взяли его на руки, он замурчал. Мы назвали его Пиклс, что в переводе с английского значит "огурец", потому что он сидел рядом с закрытыми в банках огурцами", — рассказала Марина.

Кот Пиклс до и после спасения. Фото: "Страна"

Она добавила, что сейчас с Пиклсом все хорошо.

"Пиклс был очень худым, когда мы его нашли, но из-за того, что у него плотная шерсть, этого не видно. Он сейчас отходит от стресса, здоров, накормлен, находится в приюте в ожидании своей новой семьи", — сказала Марина.

"Кошка Эшли с глазами цвета украинского флага".

Помимо кота Пиклса в этом самом разрушенном доме в Горенке удалось спасти кошку, которая все время пыталась проникнуть в свою квартиру.

"Спасатели во время разбора завалов увидели кота, который пытается пробраться в свою разрушенную квартиру. Но на месте квартиры — лишь какие-то шаткие конструкции. Мы хотели вместе со спасателями подняться, но нам сказали, что нас туда никто не пустит, потому что это очень опасно. Поэтому мы договорились, что оставим переноску для кота на случай, если вдруг спасатели смогут его поймать", — рассказал Евгений.

Он добавил, что на следующий день вечером им прислали фото кота в переноске, которую они оставили спасателям. Спасатели увидели кошку на этаже и вчетвером ее ловили.

"Кошка никак не сопротивлялась, ласковая, очень хотела внимания. Мы ее забрали, отвезли в клинику. Со здоровьем у нее все в порядке, но нужно было откормить", — сказал он.

По словам Евгения, вначале показалось, что шерсть кошки пепельного цвета.

"Когда ее искупали, то увидели, что она удивительно красивая: у неё полностью белоснежная шерсть, а глаза цвета украинского флага: один желтый, а второй — голубой. Но из-за того, что вначале она была пепельного оттенка, мы назвали ее Эшли, потому что пепел на английском "ash". Она уже белоснежная, но пепел как воспоминание о пережитом остался в ее имени", — сказал Евгений.

Кошка Эшли до и после спасения. Фото: "Страна"

Волонтёр Марина отметила, что кошке нашли новую семью и вскоре Эшли уедет жить в Вену.

"Эшли сейчас делают международный паспорт, чипируют и она уедет жить за границу. Эшли кайфует, ей нравится наблюдать за голубями, и она, как и при первой нашей встрече, очень любит людей", — отметила Марина.

"Девять болонок из одной квартиры"

Впрочем, в "Зоопатруле" рассказали, что не все животные охотно шли к ним в руки - некоторые оказывали сопротивление.

"Бывало, что коты царапались, но мы накупили антисептиков, перчаток и проконсультировались с врачем. Это несмертельно. Однажды одного нашего патрульного укусила собака. Когда мы приехали в очередной двор в поисках котов, увидели, что по двору бегают две очень грязные, замызганные собаки породы мальтийская болонка. Соседи рассказали, что полиция вскрыла квартиру из-за того, что из квартиры доносился неприятный запах. Мало ли что. Но когда полиция открыла дверь, из квартиры выбежали две болонки", — рассказал Евгений.

По словам Марины, было видно, что в квартире никто не живет, но она была очень грязная и захламлённая вещами.

"Там были просто авгиевы конюшни. Везде грязно, все загажено. Стало понятно, что за квартирой и животными вообще никто не смотрит. Как нам рассказали соседи, какое-то время собак кашей подкармливала соседка. Но вот уже две недели перед тем, как мы их нашли, к псам никто не приходил", — сообщила Марина.

Как оказалось, в этой квартире без присмотра и без хозяев сами по себе проживали девять болонок, молодая немецкая овчарка и три кота.

Девять болонок, которых спасли волонтеры. Фото: "Страна"

Молодая овчарка, которая жила в одной квартире с болонками. Фото: "Страна"

"Эта операция по спасению заняла у нас три часа. Самой спокойной была молодая овчарка. Мы сперва вывели ее, потом достали двух котов, которые бегали по собакам, и восемь болонок. Собирались уже уходить, как услышали шорох под кроватью. Вернулись и нашли ещё одного кота и болонку. Ловили их ещё час из-за того, что под кроватью тоже было много вещей. Собаки были очень грязные, голодные. Собственно, одна из них и укусила нашего коллегу-патрульного", — вспоминают волонтёры.

Всех спасённых животных из этой квартиры отправили к врачу и к грумеру. Со здоровьем у животных все было хорошо. А вот грумеру пришлось потрудиться, чтобы помыть их и подстричь.

Когда спасённых питомцев привели в порядок, через соцсети волонтеры начали искать им новую семью.

"Желающих забрать собак было очень много, не меньше 70 человек нам написали. А некоторые и до сих пор пишут. Мы провели собеседование, выбрали лучших и менее чем за неделю все собаки обрели новую семью. Немецкую овчарку также быстро забрали. Новые семьи отправляют фото-отчёты. А одна из болонок живет у нашего друга. Он назвал его Ричард, или сокращённо Ричи", — отметил Евгений.

"Шиншилла Вито из Бучи"

Как рассказали волонтёры "Зоопатруля", помимо котов и собак, они находили на освобождённых территориях под Киевом и экзотических животных.

"Один раз нас попросили забрать павлина где-то в Ирпене, но другие волонтёры заехали за ним раньше нас. Был ещё случай, когда мы приехали искать кота в одном из раскуроченных оккупантами новостроев в Буче. Но местные нам сказали, мол, кота мы не видели, но есть шиншилла", — сообщила Марина.

По словам волонтёров, шиншилла жила в своем минивольере на лестничной клетке.

"Представьте: все квартиры в доме вскрыты, и только одна шиншилла сидит спокойно в клетке на седьмом этаже. Как кадр из фильма. Кто-то ее вынес из этой квартиры. Может, это хозяева выставили, когда уезжали, а может, оккупанты, когда обыскивали дома. Когда мы ее нашли, на улице было максимум 5 градусов тепла, а в подъезде вообще было очень холодно и темно", — рассказал Евгений.

Марина добавила, что соседи подкармливали шиншиллу зерном.

"Мы вначале забрали шиншиллу к себе на передержку, но тут началось: куплю ей новую игрушку, клетку и так далее. Я однажды захожу в комнату, а Евгений уже смотрит видео на тему, что любят делать шиншиллы. Знаете, это из разряда: "Никакого кота. Через десять минут: "ути пути, маленький". Поэтому мы решили ее оставить себе", — сказала она.

Евгений рассказал, что назвал шиншиллу в честь главного героя романа Марио Пьюзо "Крёстный отец".

"Вито. А полное имя - Дон Вито Корлеоне. Имя придумал после фотографии, на которой шиншилла протянула лапу через клетку - точно как главный герой культового кино", — смеётся Евгений.

Шиншилла Вито из Бучи. Фото:"Страна"