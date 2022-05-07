Собака породы Акита-ину, которая почти месяц ждала свою хозяйку на пороге дома в поселке Макаров Бучанского района, нашла новую семью.

Хозяйка Рини, к сожалению, погибла во время боев за город после вторжения России. А собака осталась ее ждать на пороге дома, прямо как пес из фильма "Хатико" (Рини - той же породы).

"Страна" выяснила, как сложилась судьба верной собаки и узнала, как ей живется в новой семье.

Подруга погибшей хозяйки Рини рассказала "Стране", что собаку к себе несколько раз пытались забрать соседи в Макарове, но Рини все время возвращалась на порог своего дома и ждала там свою хозяйку.

"Трое соседей забирали ее к себе. Она перепрыгивала, перекапывала забор, возвращалась и ложилась на порог своего дома. Когда мы приехали первый раз, из пяти человек она подпустила к себе только меня. Она была очень худая, можно было ребра пересчитать", - вспоминает подруга погибшей Елена Коняева.

По ее словам, найти новую семью для Рини было непросто.

"Имя Рини в переводе с японского языка означает "маленький зайчик". Эта порода собак - однолюбы, очень упрямые, поэтому нужны были люди, которые знают, как обходиться с такой породой. На третий день приехала машина. Из неё вышла девушка, села на порог рядом с нами и заплакала. Рини подошла к ней и слизала ее слёзы. Я пошутила, что целую неделю с ней нахожусь, но она меня ни разу не облизывала. Когда узнала, что пару зовут Надежда и Богдан, то повернулась и сказала Рини: "Богом данная надежда. Рини, это наши", - сказала она.

Фото: Страна

24 апреля Рини исполнилось 10 лет. И вот уже почти месяц, как она живет в своей новой семье. Более того, у Надежды и Богдана уже есть двухлетний Акита-ину по прозвищу Чип, с которым Рини успела подружиться.

Новая хозяйка Рини, Надежда, рассказала "Стране", что они узнали об истории Рини из соцсетей и тут же отправились на ее поиски.

"Я увидела видео, меня "накрыло" от того, как она, бедняжка, там сидит... Я понимаю, насколько такие собаки привязаны к хозяевам. Наш Чип такой же. Мы все корректируем так, чтобы он всегда был с нами: на работе и в отпуске. Если мы идём, а он остаётся, то он смотрит так, будто хочет сказать: "Как это вы идёте без меня?..". Поэтому к этой породе нужен особый подход", - рассказала она.

Как отметила Надежда, Рини почти 10 лет прожила в частном доме, поэтому ей сложно адаптироваться к жизни в большом городе.

"Для собаки это большой стресс. Она не привыкла к звукам города, к такому огромному количеству людей и собак на улице. Она не понимает, куда они идут, есть ли угроза для неё. Сейчас она, бывает, подпрыгивает и бежит за голубями. Первое время она боялась подземных переходов, боялась идти, поэтому мы переносили ее на руках, а сейчас страх прошёл. С поводка я ее пока не отпускаю, мало ли что, не знаю, как она будет себя вести. Нужно время, но уже есть прогресс", - сообщила Надежда.

Она добавила, что Рини подружились с Чипом и теперь у них своя стая.

"Если Рини на кого-то рычит, то и Чип тут же начинает рычать. Неважно, есть ли угроза или нет. Чип, если не видит Рини где-то рядом, останавливается и начинает искать взглядом, где же она. А Рини, в свою очередь, пытается копировать Чипа. Они уже привыкли друг к другу, спят вместе на диване, вместе пьют воду с одной миски. Она смотрит на Чипа, как он к нам тянется, и понимает, что нам можно доверять", — сказала Надежда.

Фото: Страна

Кроме этого, Надежда рассказала о темпераменте Рини.

"У неё есть свое четкое "я". Она упёртая, акиту никогда не заставишь делать то, что она не хочет. Ее вообще нельзя заставлять что-либо делать, потому что акиты потом могут начать игнорировать хозяев. Сейчас она спокойно разрешает мне помыть ей уши. Рини уже понимает, что ей никто ничего плохого не сделает", - сказала Надежда.

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