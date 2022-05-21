Защитники Мариуполя, выведенные из заблокированного завода "Азовсталь", должны быть освобождены по процедуре обмена.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам.

"Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали". Дальше все зависит от того, что на себя брала ООН, "Красный крест", Российская Федерация, что они (бойцы) будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоза, вывода и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное", - говорит Зеленский.

В то же время, он не уточнил, когда именно будет осуществлен обмен.

Россия заявляет, что украинские военные сдались в плен и имеют статус военнопленных. Об обмене в РФ на официальном уровне ничего не говорят.

А на неофициальном заявляют, что пока менять никого не собираются и никому не обещали отправлять украинских военных с "Азовстали" на обмен. Говорят, что, как минимум, не будут менять "азовцев".

Кроме того, по данным "главы ДНР" Дениса Пушилина, "азовцев" не собираются менять на пленных российских военнослужащих. По словам Пушилина, "суд решит судьбу сдавшихся с "Азовстали", а "нацистов ждёт трибунал".

В Минобороны Украины призывают не брать на веру заявления с российской стороны, поскольку они делают в целях "внутренней пропаганды".