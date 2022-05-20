Министерство обороны России заявило, что с мариупольского завода "Азовсталь" вышли все оборонявшиеся там украинские военные.

"Всего с 16 мая сдались в плен 2 439 украинских военных. 20 мая сдалась последняя группа в составе 531 человека. Территория завода полностью освобождена. Подземные сооружения "Азовстали", в которых прятались украинские военные, перешли под полный контроль российских вооруженных сил", - заявили в Минобороны России

Украинская сторона пока не подтверждает эту информацию.

Также в российском ведомстве подтвердили информацию российской журналистки Ирины Куксенковой о выходе с комбината командира полка "Азов" Дениса Прокопенко. В министерстве сообщили, что "Редиса" (позывной Прокопенко) вывезли с территории "Азовстали" в бронеавтомобиле, чтобы избежать самосуда нам ним.

Ранее Куксенкова сообщала, что на "Азовстали" сдались заместитель Прокопенко Святослав Паламарь (Калина), а также командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына).

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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