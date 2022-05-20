В Мариуполе оккупационные власти сегодня завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из здания драматического театра. Теперь будет невозможно определить количество погибших там во время авиаудара 16 марта.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

По его информации, теперь зона театра открыта.

"Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев русской бомбой в Драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше", – написал Андрющенко.

Ранее AP на основе собственного расследования сообщало, что в мариупольском драмтеатре, который 16 марта разбомбили российские оккупанты, погибло около 600 человек. Эти люди находились как внутри здания, так и снаружи.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек. Выжившие в основном вышли через главный выход или один боковой вход; другая сторона и задняя часть были разрушены.

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