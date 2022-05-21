Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что результатом новой встречи министров обороны почти 40 стран на авиабазе "Рамштайн" 23 мая станет предоставление Украине американских систем залпового огня.

"Мы ожидаем позитива на поставку MLRS (Multiple Launch Rocket System - Ред.). У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам – от США к каждому европейскому государству по MLRS, благодаря которым Украина сможет взять инициативу и освобождать свою территорию", – отметил президент сегодня на пресс-конференции после встречи с премьером Португалии.

Он также заочно ответил тем странам, которые боятся предоставлять Украине такие системы из-за опасности ударов по территории России.

Зеленский напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории.

"Это наши территории, и мы идем шаг за шагом, чтобы освобождать их. Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах (это вооружение - Ред.) просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", - подчеркнул президент.

Напомним, что раньше издание Politico говорило, что Белый дом опасается отправлять Украине дальнобойные РСЗО из-за риска расширения конфликта. В статье говорилось, что в теории рассматривается вопрос о передаче Украине установки M270, которая бьет на 30-60 километров (современными ракетами - на 160 км). При этом передача более современных систем Himars, дальность которых составляет более 300 километров, пока не обсуждается.

Также мы рассказывали, что США работают над организацией поставок в Украину противокорабельных ракет большой дальности для снятия блокады Чёрного моря.