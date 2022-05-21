В Харькове создадут музей в разрушенном войной доме
В Харькове в разрушенном войной доме будет музей: там появится экспозиция, посвященная войне в городе.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов на открытии акции "Ночь музеев".
По его словам, российский агрессор нанес много ущерба учреждениям культуры города Харькова. В частности, пострадали Художественный музей и библиотека им. Короленко.
"После нашей победы мы все обязательно реконструируем. Но, как напоминание о том, что натворили россияне, в память о наших погибших воинах, волонтерах, бойцах теробороны и мирных жителях, одно здание мы восстанавливать не будем. Там мы создадим уникальный музей нашей победы", - подчеркнул Игорь Терехов.
Как писала "Страна", Харьков и область всё еще подвержены вражеским обстрелам с жертвами среди мирного населения. Накануне войска РФ из "Смерчей", "Ураганов" и "Градов" обстреляли город и область.
Напомним, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".
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