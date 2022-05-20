Сегодня, 20 мая, мэр Харькова Игорь Терехов встретился с людьми, которые находятся в харьковской подземке и призвал их переехать до 24 мая (запуска метрополитена) в относительно безопасные места в центре города, которые им обеспечит местная власть. По его словам, людей, которые потеряли дом из-за обстрелов российской армии и вынуждены жить в метрополитене, переселят в общежития, пока они не получат новое постоянное жилье.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Терехов призвал собравшихся в метро харьковчан не воспринимать необходимость переезда как то, что людей хотят прогнать. По словам Терехова, метро необходимо запускать, чтобы заработал город и его экономика. Тянуть с открытием подземки больше нельзя.

"Военные сделали всё возможное и невозможное, чтобы прекратились тотальные обстрелы", - сказал Терехов, пообещав, что людей буду вывозить цивилизованно автобусами.

Их переселят в общежития в центре города, где обеспечат лучшие условия проживания, горячую воду и питание. А детям - возможность учебы.

Как писала "Страна", Харьков и область всё еще подвержены вражеским обстрелам с жертвами среди мирного населения. Накануне войска РФ из "Смерчей", "Ураганов" и "Градов" обстреляли город и область.

Также мы писали о том, что после обстрела 19 мая снаряд попал в эндокринологический институт.

Тем временем война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.