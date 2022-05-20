За прошедшие сутки противник из РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град" обстреляли Киевский район Харькова, Салтовку и Алексеевку. Утром в результате обстрелов получили ранения три человека в пгт. Шевченково.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также ночью по области в Дергачах снаряд попал в частный дом. В с. Малая Даниловка горел гараж и авто. В 5:00 горели семь гаражей зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Основные усилия противника на Харьковском направлении - удержание занятых рубежей.

"Пытается проводить контратаки. Но безуспешно. Ведет воздушную разведку с применением БПЛА", - пишет Синегубов.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое, вражеские обстрелы зафиксировали вблизи населенного пункта Русские Тишки.

Напомним, Генштаб ВСУ ранее сообщал, что у границы РФ под Харьковом идут бои.

Вместе с тем, сообщалось, что в Харьков вернулись уже более полумиллиона человек. В городе планируют запустить метро. А недавно в Харькове снова начали ездить маршрутки.

Также ранее "Страна" разбиралась, что происходит в захваченной части Харьковщины и какие на нее планы у России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

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