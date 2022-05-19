Отступление противника в Харьковской области вновь заострило внимание на теме мобилизации в "ДНР" и "ЛНР".

В отличие от Украины и России, "республики" Донбасса реально проводили массовую мобилизацию. Невзирая на отсутствие у мобилизуемых военного опыта.

Первое видимое последствие такой политики проявилось под Харьковом. ВСУ пошли в контрнаступление на позиции, занятые преимущественно "призывниками" из Донецка и Луганска. И те начали спешно отступать.

Разразился большой скандал. Матери и жены мобилизованных устроили бунты в "республиках", а их руководство бросилось срочно укреплять этот фронт новыми офицерами, а также духоподъемными речами.

Разобрались, что происходит с военными из "ЛДНР" в Украине и как продолжается мобилизация на неподконтрольных территориях Донбасса.

Скандал с мобилизованными из "ЛДНР"

В конца февраля в "ДНР" и "ЛНР" проходила массовая мобилизация. На фронт забирали всех подряд, в том числе не державших ранее оружие в руках.

Последствия не замедлили проявиться на отдельных участках фронта. Когда ВСУ начали контрнаступление к северу и востоку от Харькова, оказалось, что позиции там удерживали как раз мобилизованные из "республик". Которых украинская армия относительно быстро отбросила и смогла освободить несколько населенных пунктов.

13 мая в Сети появилось видео, как военные "ЛНР", покинувшие свои позиции под Харьковом, пытаются перейти российскую границу, но их не пропускают. Так, по некоторым данным, российское командование отреагировало на то, что служащие оставили позиции после успешного контрнаступления украинской армии в ряде сел.

Автор этого ролика отметил, что после перехода их заблокировали в РФ и не выпускают. "Люди уже вторые сутки на границе. Что делать, мы не знаем. Грозятся тюрьмой, расстрелом и так далее", - говорит он.

На видео были изображены люди в камуфляжной форме, которые лежат на траве или сидят в придорожных беседках для отдыха водителей. Они передавали привет "Луганской народной республике" - то есть и сами были оттуда.

Вскоре в поддержку мужей выступили жены и матери в "ДНР" и "ЛНР".

Сначала в соцсетях появились обращения женщин мобилизованных донецких солдат из 115 полка. Они сообщили, что часть оказалась под Харьковом, где чуть было не попала в окружение, но 500 человек вышло. И теперь их направили в Старобешево (то есть в тыл "ЛНР"), где готовят к новой отправке на фронт. Женщины добавили, что командование не выходит с ними на контакт и не выпускает мужчин из части.

В Луганске жены вовсе устроили бунт. Они вышли под местную администрацию и потребовали от "министра иностранных дел ЛНР" Владислава Дейнего помочь им вернуть мужчин из Харьковской области домой.

"Верните наших мужей! 206-й полк! Много убитых, раненых и пленных! Кто остался в Харьковской области, их на территорию России не выпускают! Они не сдались, их разбили полностью! Они просто ушли с боевых действий. Они не дезертиры, они просто спасли свои жизни, те, кто смогли. На них шли танки, а они, извините, с пистоликами", - заявили женщины.

Дейнего ничего, по сути, не ответил. На еще одном видео женщины говорят с неким представителем "ЛНР" по телефону. Тот посоветовал им подготовить "письменное заявление в военкомат". Такой ответ женщин не устроил.

Тем не менее мужчин не вернули домой.

Судя по сюжетам, которые публиковали российские телеграм-каналы, мобилизованных оставили на позициях под Харьковом, но прислали к ним "на укрепление" российских офицеров, функционеров "Единой России" и "ДНР".

Те произнесли перед мобилизованными речи в духе советских фильмов про Гражданскую войну, где комиссары наводили порядок среди поддавшихся анархии матросов.

Стыдили солдат, говорили им, что нужно показать, что "Донбасс никто не ставил на колени" и обещали, что теперь будут воевать иначе: с жёсткой дисциплиной, опытными командирами, хорошим вооружением и обучением военному делу. Пока эти проблемы не будут решены, начальство пообещало не покидать Харьковскую область.

Также они пообещали тех, у кого нет боевого опыта, отправить во второй эшелон - в комендатуры, на блок-посты или постройку укреплений.

Неизвестно, будет ли реализовано это обещание. Но уже видно, что от своих планов задействовать не имевших ранее никакого военного опыта людей на войне, в "республиках" и России не отказались. И максимум, что может произойти, - это некая реорганизация с целью лучше обучить и оснастить "ополченцев", а также поднять у них боевой дух.

В целом же данная история показала, что эффекта от всеобщей мобилизации в условиях нынешней войны мало. Более того, он может быть совсем обратным.

Тем не менее пока мобилизацию в "республиках" сворачивать не собираются.

Что сейчас с мобилизацией в Донецке и Луганске

По информации "Страны", мобилизационные мероприятия в "ДНР" и "ЛНР" проходят практически в прежнем режиме. В армию отправляют всех мужчин, которые оказались в зоне досягаемости полиции или комендатуры.

Поэтому многие дончане и луганчане, не желающие служить, продолжают уже третий месяц сидеть дома.

У жителя Луганска Вадима в армию забрали младшего брата, который работал в одном из коммунальных предприятий. Также практически всех его знакомых призывного возраста отправили воевать.

"Никакого обучения не было. Их привезли в Харьковскую область сторожить "освобожденные" территории. А оказалось, что в действительности они на линии фронта. Все, с кем я общался, жалуются, что условия у них тяжелые. Есть нормально не дают, постоянно сидят под обстрелами", - рассказал "Стране" Вадим.

По его словам, за неполных три месяца боев отпустили домой на три дня только одного из его знакомых - на похороны к матери.

В то же время, в Донецке, как сообщили нам местные жители, на улицах стали появляться мужчины. Раньше в городе их практически не было (кроме собственно полиции или военных).

Как выяснилось, это первые мобилизованные, которым в мае начали впервые предоставлять недельные отпуска. Местные связывают это с захватом Мариуполя. Отпускники, с которыми смогла пообщаться "Страна", рассказывают, что после побывки они уезжают под Марьинку, где готовится новое наступление.

В остальном режим мобилизации остается прежним - более того, в бюджетных учреждениях еще в марте забрали многих из тех, на кого изначально была "бронь".

И, судя по решениям, которые принимались относительно тех, кто воюет под Харьковом, в этом смысле мало что изменится. "ДНР" и "ЛНР" рассматриваются в России как важный источник живой силы. Особенно в свете того, что Россия воюет в Украине, не имея над ВСУ численного перевеса.

Так, по данным министра обороны Алексея Резникова, общая группировка противника, задействованная против Украины, составляет 167 тысяч военных. Тогда как силы ВСУ еще до начала войны превышали 200 тысяч, а если к ним прибавить Нацгвардию, тероборону, полицию и пограничников, то цифру можно смело удваивать. Плюс в Украине объявлена мобилизация, и размер ВСУ сейчас еще больше.

РФ надеется в этой войне на превосходство по ряду типов вооружений - в частности, авиации и ракетах. Но и численность, как видим по ситуации в "ЛДНР", для армии вторжения тоже крайне важна.

Собственно, это понимают и жители "республик". Они видят, что мобилизация - это надолго, и те, кто скрывается от нее, пытаются изыскать способы прервать свой "домашний арест". Например, уехав из "ДНР".

Такие способы есть. Отдельные сотрудники силовых ведомств уже открыли нелегальные маршруты для бегства из "республики". Разумеется, за плату.

Как стало известно "Стране" от людей, уехавших таким образом, их довезли до границы с Россией, минуя блок-посты комендатуры, и там провели через пункт пропуска "ДНР", обеспечивая официальный выезд. Чтобы можно было, когда все закончится, вернуться назад.

Стоимость подобной "эвакуации" - 2-3 тысячи долларов на человека. В Украине, напомним, за подобные услуги берут порядка 10 тысяч.

В России при этом у тех, кто смог выехать, никаких проблем ни с пересечением границы, ни с передвижением внутри РФ не возникает.