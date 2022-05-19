Харьков и область сегодня снова подверглись российским обстрелам. РФ нанесла удары по Киевскому району города, снаряд попал в котельную Института проблем эндокринной патологии.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

Обстрел произошел в 4 утра 19 мая, по предварительным данным, пострадавших нет.

Также российская армия обстреляла село Циркуны Харьковского района. Повреждены два частных домовладения.

В Лозовском районе ночью госпитализировали 63-летнюю женщину, которая ранена в результате обстрела.

"В течение суток оккупанты обстреливали Циркуны, Прудянку, Ольховатку - трое гражданских пострадали. Вчера днем снова обстреляли Салтовку и Пятихатки - 3 пострадавших", - сообщил Синегубов.

Ранее Американский Институт изучения войны опубликовал карту, которая свидетельствует, что войска РФ удерживают позиции под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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