Американский Институт изучения войны в ночь с 18 на 19 мая опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ сосредоточили свое внимание на удержании позиций на южном направлении и нанесении ракетно-артиллерийских ударов вдоль линии фронта.

Отчет организации опубликован в Facebook.

По информации Института изучения войны, 18 мая российские войска не продвинулись южнее Изюма. Силы РФ усилили обстрелы и вели безуспешные наступательные действия в районе Попасной в рамках подготовки к сражению за Северодонецк.

В Институте сообщают, что войска РФ продолжали уделять первоочередное внимание удержанию позиций вокруг российской границы к северу от Харькова и, вероятно, будут продолжать делать это за счет развертывания дополнительных подкреплений на других направлениях наступления.

Кроме того, сообщается, что российские силы не проводили наземных штурмов на юге Украины, вели обстрелы и разведку украинских позиций.

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