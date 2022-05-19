Американский финансово-экономический журнал Forbes, который в феврале интересовался, вторгнется ли Россия в Украину, теперь, спустя три месяца, задает обратный вопрос - войдет ли украинская армия на территорию РФ.

12 февраля издание опубликовало статью под заголовком "Вторгнется ли Россия в Украину?". А 16 мая не его страницах появился материал под заголовком "Вторгнется ли украинская армия в Россию?"

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.