На основе данных американского Института изучения войны сделали карту, которая показывает в динамике как менялась карта боевых действий в Украине с начала российского вторжения 24 февраля.

В глаза бросаются огромные территории, которые Россия в течение первого месяца захватила на севере Украины, но потом отвела оттуда войска.

Ранее губернатор Сергей Гайдай заявил, что контрнаступление ВСУ в Луганской области может начаться в июне, войска РФ уже окапываются.

А пока война в Украине переходит в затяжную фазу, заявил глава Минобороны Резников.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.