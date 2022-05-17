Война в Украине переходит в затяжную фазу. Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в обращении к Совету иностранных дел ЕС и генсеку НАТО, размещенном на его странице в Фейсбуке.

"Война переходит в затяжную фазу. В Херсонской области, в Запорожской области оккупанты осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы перейти к обороне", – написал чиновник.

Также он сообщил, что возле границы с Украиной белорусские войска осуществляют активные маневры, что вынуждает украинскую армию резервировать силы на случай, "если Москва дожмет Минск на вторжение".

Обращение написано в связи с предстоящим саммитом НАТО в Мадриде. Резников хочет, чтобы Альянс дал ответ на вопрос, какое будущее он видит для Украины.

"Будет принята Стратегическая концепция НАТО на ближайшие 10 лет. Какое место увидит Европа для Украины в интересах защиты своих восточных границ? Все ли мы, присутствующие здесь, думаем как минимум об обновлении архитектуры безопасности Европы?" – говорится в обращении.

Ранее "Страна" сообщала, что на следующем саммите НАТО, который состоится в июне, страны могут признать Российскую Федерацию в качестве угрозы и закрепить такой статус в стратегии альянса, которую будут обсуждать.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что война в Украине показала неспособность НАТО проявить себя в качестве союза в критической ситуации.