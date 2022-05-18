На фоне вторжения в Украину расходы федерального бюджета России на оборону выросли в 2,5 раза и достигли абсолютного рекорда.

В апреле Россия потратила на "национальную оборону" 628 млрд рублей.

В январе 2022 года по этой статье федеральный бюджет потратил 233,7 млрд рублей.

В апреле 2021 года – 275 млрд.

Таким образом, расходы выросли в 2,5 раза.

Затраты на войну растут месяц от месяца. Если в феврале на оборону ушло 369 млрд, то в марте сумма увеличилась до 450 млрд и вышла на новый рекорд в апреле.

Напомним, ЕС намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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