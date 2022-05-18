Россия применяет в ходе войны с Украиной лазерное оружие. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, речь идёт о лазерном комплексе "Задира", который может физически поражать цели на расстоянии до 5 км.

Они (комплексы "Задира" - Ред.) уже начинают поступать. Первые образцы уже используются (в войне с Украиной - Ред.), — сказал Борисов.

Напомним, в ЕС планируют выдать Украине дополнительные 500 миллионов евро на тяжелое вооружение.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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