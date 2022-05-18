Валовой внутренний продукт (ВВП) России в первом квартале 2022 года вырос на 3,5% по сравнению с I кварталом 2021-го. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат.

При этом ВВП РФ в марте 2022 года замедлился до 1,6% в сравнении с 4,3% в феврале и 5,8% в январе.

Отметим, что из трёх месяцев первого квартала только один месяц с небольшим пришёлся на войну в Украине и введённые западные санкции.

Так что влияние этих факторов на экономику РФ можно будет оценить по второму кварталу.

Напомним, что по данным Bloomberg, Минфин России прогнозирует падение ВВП на 12% уже в этом году.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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