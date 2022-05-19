Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает маловероятным окончание войны в Украине до конца лета.

Об этом он заявил в эфире украинского телемарафона.

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", – заявил он.

Потому советник главы ОП считает честным предложение президента продлить военное положение на 90 дней – до конца лета. По его мнению, каждый раз продолжать военное положение на 30 дней – это давать ложные надежды украинцам.

В то же время Арестович прогнозирует, что следующей фазой войны для оккупантов будет переход к обороне. Он уверен, что русские это уже четко поняли.

Ранее Арестович прогнозировал, что украинская армия будет готова к активному контрнаступлению к середине июля.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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