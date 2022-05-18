Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал видео импровизированной танковой атаки где-то под Киевом.

Ролик появился в его Телеграм-канале.

"Некоторые утверждают, что мы боимся и отсиживаемся. Так вот - это не так!! 34-й выход. Заходим с фланга", - подписал видео Арестович.

В нем он едет в миниатюрном танке с кочаном капусты, на который надета каска.

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Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

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