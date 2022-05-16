Алексей Арестович записал видео, в котором сообщил, что его уволили из Офиса президента и он устроился на работу в автомойку.

Он заявил, что считает себя счастливым человеком, потому что "в это время далеко не каждый может найти работу".

"Скорее всего, никто никого не увольнял, а это его очередной толлинг многочисленных "доброжелателей", которые требуют от Зеленского прекратить сотрудничество с Арестовичем", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее Арестович ответил на вопрос почему российские солдаты сейчас не сдаются в плен.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.