Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова о том, что Украина планирует поставить под ружьё миллион человек.

Об этом он сказал в эфире российскому блогеру Марку Фейгину.

Арестович заявил, что можно призвать и пять миллионов человек. Главный вопрос - чем их снарядить и вооружить. То есть вопрос не в людях, а в снабжении.

При этом он добавил, что сейчас уже численность ВСУ гораздо больше, чем до войны, а потому цифра в миллион бойцов не кажется слишком большой.

Ранее "Страна" рассказывала, почему в Украине начались протесты среди теробороновцев.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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