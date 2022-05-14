Из-за войны Украина потеряла более 20% железнодорожных путей - это 6,3 тысячи километров сети.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Сейчас работаем над обеспечением цепочек доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также он рассказал о других масштабах разрушений в результате войны, в частности о повреждении:

23 573 км автодорог;

289 автомобильных и 41 железнодорожного мостов.

Ранее "Страна" писала, что "Укрзализныця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. При этом компания оставит один рейс для эвакуации людей из Покровска Донецкой области.

Также мы рассказывали, как удары по инфраструктуре меняют пассажирские и товарные перевозки.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.