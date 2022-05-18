Президент Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине.

Соответствующие указы появились на сайте президента.

Военное положение продлевается сразу на три месяца с 24 мая. То есть, практически до Дня независимости - до 23 августа. Ранее военное положение продлевалось на месяц.

Всеобщую мобилизацию в Украине также продлили на 90 дней.

Оба решения должны быть утверждены Верховной Радой.

Ранее министр обороны заявил, что власть планирует мобилизовать на фронт миллион человек.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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