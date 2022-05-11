Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России не будут вводить военное положение.

"Путин не планирует вводить военное положение в РФ на фоне "специальной операции" в Украине", - сказал Песков.

Напомним, ранее в британской разведке заявляли, что на 9 мая Путин планировал огласить всеобщую мобилизацию и "официально" объявить войну в Украине, чего не случилось.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.