Утром в четверг, 19 мая, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил об атаке на пгт Теткино, который находится на границе с Сумской областью Украины. По словам Старовойта, в результате погиб человек.

Об этом российский губернатор написал в Telegram.

Старовойт утверждает, что несколько ударов были нанесены по спиртзаводу, в результате, по его словам, погиб водитель фуры, который привез сырье на завод. Также, по данным губернатора, есть раненые, которым оказывается помощь.

"Сейчас в посёлке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах", - написал Старовойт.

Напомним, вчера в Курской области сообщили об обстреле пограничного пункта в поселке Тёткино.

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