С территории России сегодня произошло пять обстрелов по Сумской области и два по Черниговской. Об этом сообщает МВД.

Самый продолжительный обстрел длился около часа. Его россияне вели из минометов со стороны села Зерновое по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумской области.

В результате указанных обстрелов потерь среди личного состава нет.

Ранее стало известно, что сегодня при вражеском ударе по учебному центру ВСУ в Десне под Черниговом погибли 11 человек.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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