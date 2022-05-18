Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Солохи, расположенного под российским областным центром.

По его словам, есть разрушения и один пострадавший. На месте работают оперативные службы.

Напомним, Россия уже не впервые обвиняет Украину в обстреле своих территорий. В частности, 11 мая губернатор Белгородской области Гладков также заявлял об обстреле села Солохи. По его информации, тогда один человек погиб (точнее, умер в машине скорой помощи), трое были ранены.

А 15 мая в России сообщили об обстреле посёлка Середа Белгородской области, который находится на границе с Харьковской областью. Один мирный житель в результате инцидента получил осколочное ранение.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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