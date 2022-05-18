В ночь с 17 на 18 мая российские войска впервые за несколько дней обстреляли Харьков. Снаряд попал в частный дом, он сгорел.

Об этом со ссылкой на ГСЧС сообщает "Суспильне".

Пожар вспыхнул в районе поселка Жуковского около полуночи 18 мая. Огонь охватил более 100 кв. м. Раненых нет, людей в доме не было.

Мы также писали о том, что минувшей ночью загорелся Чернобыльский лес. По данным спасателей, пожар произошел близ села Страхолесье в Киевской области, которое находится рядом с Чернобыльским специальным заказником.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.