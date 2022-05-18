Минувшей ночью загорелся Чернобыльский лес. По данным спасателей, пожар произошел близ села Страхолесье в Киевской области, которое находится рядом с Чернобыльским специальным заказником.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Вблизи села вчера возникло возгорание лесной подстилки. Огонь разошелся на 45 гектаров. По состоянию на утро среды наблюдается тление сухой травы и пней.

Кроме того, во время пожара сотрудники ГСЧС спасли местную жительницу.

Ранее мы писали, что на днях в Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв. Оказалось, он не связан с войной. В столице горели два автомобиля.

Также сообщали, что в Киеве горел кинотеатр на улице Героев Севастополя.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

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Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.