В Киеве горит здание кинотеатра "Тампере" на улице Героев Севастополя, напротив парка "Отрадный".

Фото и видео публикуют киевские паблики.

Отметим, что прилётов по Киеву не было, так что возгорание, скорее всего, не связано с войной.

Кинотеатр был закрыт уже давно. И уже почти 10 лет тянутся разборки вокруг вывода его из госсобственности в обход приватизационной процедуры.

Это не первый инцидент сегодня в Киеве. Ранее на Троещине в Киеве машина влетела в бетонный блокпост на 100 км/час. Водитель и пассажир погибли.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.