На киевской Троещине машина со скоростью 100 километров в час врезалась в бетонные блоки на дороге.

Соответствующее видео появилось в сети.

Сообщается, что водитель и пассажир погибли на месте.

Такие бетонные блоки были установлены с начала войны по Киеву как блокпосты для контроля проезжающих машин. Со временем большинство блокпостов убрали. А со многих просто сняли проверяющих, оставив такие заграждения.

Ранее сообщалось, что в Украине сократят количество блокпостов до одной тысячи по всей стране.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.