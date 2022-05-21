В Харькове в субботу, 21 мая, возобновили движение трамваев на двух маршрутах, следующий начнет работу 26 мая.

Об этом сообщает спикер Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

"Сегодня запустили маршруты Новожаново - Южный вокзал и Южный вокзал - парк Машиностроителей. Следующий маршрут стартует 26-го и будет ходить от того же Южного вокзала в разворотный круг на Новгородской", - заявил Сидоренко.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов встретился с людьми, которые находятся в харьковской подземке и призвал их переехать до 24 мая (запуска метрополитена) в относительно безопасные места в центре города, которые им обеспечит местная власть. По его словам, людей, которые потеряли дом из-за обстрелов российской армии и вынуждены жить в метрополитене, переселят в общежития, пока они не получат новое постоянное жилье.

Терехов призвал собравшихся в метро харьковчан не воспринимать необходимость переезда как то, что людей хотят прогнать. По словам Терехова, метро необходимо запускать, чтобы заработал город и его экономика.

Как писала "Страна", Харьков и область всё еще подвержены вражеским обстрелам с жертвами среди мирного населения. Накануне войска РФ из "Смерчей", "Ураганов" и "Градов" обстреляли город и область.

Напомним, по состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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