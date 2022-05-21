За прошедшие сутки в Харьковской области российские оккупанты реактивными системами залпового огня обстреляли Алексеевку, Салтовку.

Об этом сообщает губернатор Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

По его словам, вечером из-за попадания боеприпаса в Харькове горели павильоны одного из рынков города.

По области боеприпасы попадали на Дергачах, Малой Даниловке, Чугуевском районе, Циркунах - спасатели тушили пожары в частных домовладениях.

Кроме того, ракетный удар фактически уничтожил Лозовский Дом культуры.

Также ночью оккупанты обстреливали Золочевскую общину, горели жилые дома.

"Всего за сутки в результате российской агрессии – 20 раненых: Харьков – 2; Лозовая – 8, пгт. Шевченково – 6; с. Донец, Балаклейской общины – 1; Русские Тишки – 1, Дергачи – 2. К сожалению, погибла 66-летняя женщина в Дергачах", - пишет Синегубов.

Губернатор добавил, что на Харьковщине враг пытается удержать занятые рубежи.

"Горячее всего на Изюмском направлении. Но наши бойцы ВСУ держат позиции и не дают врагу продвигаться вперед", - сообщает Синегубов.

Напомним, по состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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