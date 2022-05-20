Под Харьковом в Лозовой ударом ракеты полностью разрушен дом культуры. Об этом сообщают местные паблики.

Телеграм-каналы публикуют видео момента удара по ДК. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере, семь человек, среди которых 11-летний ребенок.

Об этом "Суспильному" рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Также в ГСЧС сообщают, что снаряд попал в здание около 15:00. Продолжается тушение пожара и разбор завалов.

Напомним, в Одессе враг ударил ракетой по пляжному туалету. Также мы сообщали, что два взрыва прогремели в пятницу утром в районе Малина под Житомиром.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.