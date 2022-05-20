В ночь с 19 на 20 мая российские войска снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщают губернатор региона Валентин Рениченко и глава местного областного совета Николай Лукашук.

Так, россияне минувшей ночью дважды ударили по Зеленодольской громаде из минометов и ствольной артиллерии. Под огонь попала Великая Костромка. В результате обстрела в нескольких домах выбило окна. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая войска РФ пять раз обстреливали Днепропетровскую область из "Градов" и "Ураганов". Тогда огонь велся также по Великой Костромке.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.