Вчера вечером и ночью под обстрел российских оккупантов попала Днепропетровская область. В частности, обстрел велся по пограничным территориям Криворожского района, под удар попала Зеленодольская громада. Из-за обстрелов в Великой Костромке нет газа и света.

О ситуации в регионе сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и руководитель ОВА Валентин Резниченко в Telegram-каналах.

При обстреле Криворожского района снаряды прилетали в поля. Вместе с тем ночью враг пять раз обстрелял Зеленодольскую громаду. Противник бил из "Градов" и "Ураганов". В результате в селе Великая Костромка частично разрушены жилые дома в одном из секторов. Вместе с тем, газо- и электроснабжение там отчасти отсутствуют, заявил Резниченко.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Лукашук добавил, что за время полномасштабного вторжения из Зеленодольской и Широковской громад выехало около 14 тысяч человек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.