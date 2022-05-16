После восьми лет санкций против России прокуратура обнаружила в Днепропетровской области предприятие, которым владеет российская оборонная корпорация и которое производило продукцию "из специального сплава" для военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

По данным следствия, предприятие региона, владельцем которого является российская оборонная корпорация, занималось производством продукции из специального сплава для использования в оборонной сфере.

"Изготовленная продукция крупными партиями поступала в страну-агрессор и использовалась в авиационной, ракетной и других военных отраслях", - говорится в сообщении.

В ходе обысков на предприятии изъята официальная и черновая финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, печати, изготовленная продукция.

Следствие по этому делу ведет СБУ под контролем Днепропетровской областной прокуратуры.

Скриншот: Telegram/Офіс Генерального прокурора

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