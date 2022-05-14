В четверг, 12 мая, в больнице умер 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г. Попасная в Луганской области. Таким образом количество детей, погибших от рук оккупантов, возросло до 227.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 14 мая более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, 227 детей погибли и более 420 получили ранения", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что эти цифры не окончательны, так как идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой (139), Киевской (116), Харьковской (99), Черниговской (68), Херсонской (48), Луганской (45), Николаевской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в Киеве (16).

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1 748 учебных заведений, из них 144 из них разрушены полностью.

Напомним, война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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