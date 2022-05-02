Командующему войсками Восточного военного округа России Александру Чайко Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в попытке захвата Киева.

Об этом написала в Facebook Генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Российский генерал-полковник "участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины. Именно он руководил военной операцией по попытке захвата столицы из западного направления", - сообщила Венедиктова.

Напомним, Офис Венедиктовой открыл дело о возможном коллаборационизме "слуги народа" Ковалева.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.