В Северодонецке под вражеский огонь артиллерии попала школа, где пряталось около 200 человек. В результате как минимум трое погибших.

Об этом сообщил луганский губернатор Сергей Гайдай.

По его словам, на момент обстрела в здании школы находились около 200 человек, из них большая часть - дети.

Однако жертв среди детей нет.

Луганская полиция пытается перевезти людей в другое укрытие.

Отметим, что Лисичанск и Северодонецк сейчас - самые горячие точки на фронте. Россия пытается взять группировку ВСУ в этих городах в кольцо и, захватив трассу на Бахмут, отрезать военных и всю Луганскую область от остальной Украины.

Сегодня Генштаб сообщал, что ВСУ отбили атаки врага у Северодонецка и в Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.