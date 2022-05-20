За минувшие сутки российские войска обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Среди мирного населения есть жертвы и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Telegram-канале.

Враг обстрелял такие населенные пункты: Соледар, Бахмут, Северск, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Романовка, Бахмутское, Крещение, Донецкое, Калиновое, Сидоровое и Нью-Йорк. В населенных пунктах за сутки повреждены 34 гражданских объекта.

Обстрелы мирного населения велись из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град". При этом войска РФ попали в жилые дома, больницы, санаторий, спорткомплекс, торговый центр, объекты критической инфраструктуры, заявили правоохранители.

В полиции добавили, что военные преступления в РФ документируются - начато досудебное расследование по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.





Напомним, вчера глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за день от обстрелов погибли пять мирных жителей Донбасса: два в Бахмуте, один в Красногоровке, один в Авдеевке и еще один в Крестище. При этом он добавил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.